Air liquide : Stifel confirme sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel maintient son conseil d'achat sur le titre Air Liquide avec un objectif de cours inchangé de 178 euros.



L'analyste estime que Air Liquide devrait à nouveau être en mesure de prouver son modèle économique robuste avec 'une croissance comparable positive et un EBIT en hausse au 2e trimestre'.



Stifel rappelle néanmoins que l'entreprise n'échappe pas au contexte économique et qu'après une croissance de 6,6% du segment Gaz au 1er trimestre, la croissance devrait se limiter à +2,5% au 2e trimestre sur ce même secteur.



L'analyste indique d'ailleurs que le secteur des grandes industries est attendu en recul dans toutes les régions Grandes industries mais que la santé devrait continuer sur une bonne dynamique.



Stifel souligne enfin que les vents contraires liés aux effets de change se sont intensifiés et pèseront quelque -4% au 2e trimestre.



