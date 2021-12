Air liquide : Signe un accord avec Laurentis Energy

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce un accord à long terme avec Laurentis Energy Partners, un leader de l'industrie des énergies propres, pour produire et distribuer de l'hélium 3.



' Cette molécule est un isotope rare de l'hélium utilisé dans l'informatique et les sciences quantiques, l'astrophysique, la détection des neutrons, l'imagerie médicale et, dans le futur, la fusion ' précise le groupe.



'Grâce à ce nouveau partenariat, Air Liquide sera en mesure de livrer de grandes quantités d'hélium 3 à ses clients du monde entier'.



La production débutera d'ici la fin de l'année.



