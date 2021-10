Air liquide : Air Liquide signale un environnement plus porteur pour l'ensemble de ses activités au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Air Liquide dévoile un chiffre d'affaires de 5,83 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2021, s'inscrivant dans le dynamisme du premier semestre avec une progression de 17,2% en données publiées et de 7,1% en données comparables.



'Toutes les activités sont en progression, qu'il s'agisse des Gaz & Services dans toutes les régions du monde, de l'Ingénierie & Construction ou encore des Marchés Globaux & Technologies, dans un environnement de marché plus porteur', note le PDG Benoît Potier.



Sur l'ensemble de 2021, le groupe de gaz industriels se déclare 'confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à taux de change constant'.



