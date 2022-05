Air liquide : Projet de décarbonation de la chaux

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé lundi qu'il allait s'associer au groupe industriel belge Lhoist en vue de lancer un projet inédit de décarbonation de la production de chaux dans le nord de la France.



Les deux partenaires indique avoir signé un protocole d'accord dans le but de décarboner l'usine de production de chaux de Lhoist située à Réty, dans la région des Hauts-de-France.



Aux termes de l'accord, le site - localisé à mi-distance de Boulogne-sur-Mer et Calais - aura recours à la technologie de captage du CO2 'Cryocap' développée par Air Liquide.



L'industrie de la chaux est considérée comme difficile à décarboner dans la mesure où sa production, qui consiste à décomposer du calcaire, génère intrinsèquement du CO2.



Le projet vise à capter et purifier 95% du CO2 provenant de l'unité de production de Réty, ce qui devrait permettre à Lhoist de réduire les émissions de l'usine de plus de 600.000 tonnes par an à partir de 2028, soit l'équivalent des émissions annuelles d'environ 55.000 ménages français.



Dans ce cadre, Air Liquide et Lhoist ont soumis une demande conjointe de financement auprès du programme européen de soutien du Fonds pour l'innovation destinés aux projets à grande échelle.



