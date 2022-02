Air liquide : Progression de 10% du RNR en 2021

(CercleFinance.com) - Air Liquide publie au titre de 2021 un résultat net récurrent (RNR) en progression de 9,9% (+13,3% à change constant) à 2,57 milliards d'euros, et une marge opérationnelle de 17,8%, en augmentation de 70 points de base hors effet de l'énergie.



Les ventes du fournisseur de gaz industriels s'élèvent à un peu plus de 23,3 milliards d'euros, en hausse de 13,9% (+8,2% en comparable), 'après une année 2020 marquée par la résilience dans un environnement sanitaire particulièrement difficile'.



Air Liquide proposera un dividende de 2,90 euros par action, en augmentation de 5,5%, et se dit 'confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant' en 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

