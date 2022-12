Air liquide : Obtient le soutien des Pays-Bas pour 2 projets

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide annoncer saluer la décision de l'Etat néerlandais de soutenir ses projets de production d'hydrogène renouvelable à grande échelle, baptisés ELYgator (à Terneuse) et CurtHyl (à Rotterdam), dans le cadre du programme Hy2Use du Projet Important d'Intérêt Européen Commun Hydrogène (PIIEC).



Dotés chacun d'une capacité de 200 MW, 'ces projets d'électrolyseurs contribueront de manière significative à la décarbonation de l'industrie des Pays-Bas et des pays voisins', indique Air Liquide.



La société précise que les électrolyseurs fonctionneront tous deux à l'électricité renouvelable et produiront un total d'environ 30 000 tonnes d'hydrogène renouvelable par an sans générer d'émissions de CO2.



' Air Liquide se réjouit de la reconnaissance par les autorités néerlandaises du caractère unique de ces deux projets phares pour le développement de l'hydrogène renouvelable aux Pays-Bas', a commenté Pascal Vinet, directeur de la société et membre du Comité Exécutif d'Air Liquide.



