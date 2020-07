Air liquide : Nouveau partenariat avec NLMK en Russie

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce la signature d'un nouveau partenariat de long terme avec le producteur d'acier russe NLMK, par lequel le fournisseur de gaz industriels investira environ 100 millions d'euros sur le site de NLMK situé à Lipetsk.



Cet investissement portera sur trois projets dont la construction d'une unité de séparation d'air de dernière génération, l'acquisition de l'unité d'hydrogène existante sur le site et l'unité de production des gaz rares.



'Cette opération constitue également le socle de la croissance de l'activité Industriel Marchand d'Air Liquide sur un des marchés les plus importants dans la région de Moscou', ajoute le groupe français.



