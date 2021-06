Air liquide : Nouveau contrat avec Severstal

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir signé un nouveau contrat de long terme avec le sidérurgiste Severstal pour la fourniture d'oxygène grâce à une quatrième unité de séparation des gaz de l'air (ASU) sur son site de Tcherepovets, en Russie.



Le Français investira autour de 60 millions d'euros dans la construction de cette ASU de dernière génération, qui produira 1.000 tonnes d'oxygène par jour. Dotée d'une plus grande efficience énergétique, elle améliorera l'empreinte environnementale du site.



Prévue pour être opérationnelle avant fin 2023, l'ASU sera détenue et exploitée par Air Liquide Severstal, coentreprise dont Air Liquide et Severstal sont actionnaires à hauteur respectivement de 75% et 25%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.