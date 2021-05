Air liquide : Moody's relève la perspective à 'positive'

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a confirmé mardi la note de crédit longue 'A3' attribuée à Air Liquide tout en relevant sa perspective de 'stable' à 'positive' sur l'endettement du groupe.



Dans son communiqué, l'agence explique que les indicateurs de finance du spécialiste des gaz industriels s'approchent de paramètres pouvant justifier une notation plus élevée.



'Le résultat opérationnel (Ebitda) d'Air Liquide va bénéficier d'un redressement des volumes au sein de ses larges marchés industriels et d'une demande toujours solide dans les activités d'électronique et de santé', assure Moody's.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel