Air liquide : Les prévisions d'un analyste au 2ème trimestre

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Air Liquide avec un objectif de cours abaissé de 197 à 176 euros, un abaissement qui reflète toutefois largement la distribution d'une action nouvelle pour 10 existantes réalisée récemment.



'Le deuxième trimestre devrait montrer une croissance comparable solide pour les gaz, mais inférieure au premier trimestre, et principalement portée par les prix', estime le broker, considérant en outre que l'Europe devrait connaitre un déclin des volumes.



Ajoutant que 'l'inflation des coûts de l'énergie a affecté la marge, ce qui est même vraie pour la marge comparable', Stifel pense que le profit opérationnel du premier semestre pourrait avoir augmenté de 12% sur un an, dont environ 7% du fait des changes.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel