Air liquide : Lance Hydrogen Airport avec ADP

(CercleFinance.com) - Air Liquide et Groupe ADP annoncent la création de Hydrogen Airport, la première coentreprise d'ingénierie et de conseil spécialisée dans l'accompagnement des aéroports pour leurs projets d'intégration de l'hydrogène dans leurs infrastructures.



Cette coentreprise s'inscrit dans le prolongement d'un travail d'études mené conjointement avec Airbus en 2021 et portant sur des études de faisabilité pour accompagner l'arrivée des avions à hydrogène dans une trentaine d'aéroports dans le monde.



Ce partenariat traduit l'ambition commune des deux Groupes de préparer, dès aujourd'hui, le déploiement d'une aviation mondiale décarbonée.



Dans le cadre de cette coentreprise, Air Liquide apporte son expertise dans le domaine de l'hydrogène, allant de la production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, la liquéfaction, le stockage jusqu'à la distribution de l'hydrogène pour les avions. Groupe ADP apporte son expertise en matière d'aménagements et d'opérations aéroportuaires.



