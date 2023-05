Air liquide : L'UE approuve une coentreprise avec ADP

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé la création d'une entreprise commune entre Aéroports de Paris (ADP) et Air Liquide, toutes deux basées en France.



L'entreprise commune offrira à des aéroports, au niveau mondial, des services de conseil visant au développement et à l'installation d'infrastructures de fourniture d'hydrogène pour des avions commerciaux.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, en raison de son impact limité sur la structure du marché.



