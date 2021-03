Air liquide : Air Liquide investit dans le développement de son activité au Kazakhstan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce se renforcer au Kazakhstan à travers sa filiale Air Liquide Munay Tech Gases (ALMTG).



Détenue à hauteurs respectives de 75% et 25% par Air Liquide et KazMunayGaz (KMG), cette co-entreprise investira jusqu'à 86 millions d'euros pour acquérir et moderniser des unités de production d'hydrogène et d'azote auprès de la raffinerie de Atyraou, détenue majoritairement par KazMunayGas.



Dans le cadre d'un nouveau contrat de long terme, ALMTG exploitera ces actifs pour fournir des gaz industriels à la raffinerie d'Atyraou.



' Cet accord illustre notre engagement à fournir à nos clients, sur le long terme une expertise et des solutions innovantes favorables à l'environnement. Il s'agit de l'investissement le plus important que nous ayons annoncé dans le pays', a commenté François Jackow,Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide.



