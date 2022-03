Air liquide : Investissement dans quatre unités au Japon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir lancé un investissement échelonné de plus de 300 millions d'euros dans quatre unités de production de pointe au Japon, pour produire plus de 1,5 million Nm3 par an d'azote et d'autres gaz de très haute pureté.



En comparaison d'unités de production de précédente génération, ces quatre unités efficientes sur le plan énergétique permettront au groupe d'éviter l'émission de 35.000 tonnes de CO2 par an. La première unité devrait être opérationnelle à la fin de l'année 2022.



Situés dans des bassins industriels clés de l'électronique, ces nouveaux équipements permettront à Air Liquide d'assurer des contrats de long terme octroyés par deux importants leaders mondiaux des semi-conducteurs pour la fourniture de gaz industriels de très haute pureté.



