Air liquide : HSBC dégrade à 'conserver'

(CercleFinance.com) - HSBC a dégradé ce mercredi sa recommandation sur Air Liquide, qui se trouve ramenée de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours réduit de 166 à 160 euros.



Dans une note de recherche, la banque britannique justifie sa dégradation par le fossé continu qui sépare Air Liquide de son grand rival Linde en termes de marges bénéficiaires.



Si HSBC s'attend à ce que le groupe français réussisse à porter son retour sur capitaux investis (ROIC) autour de 9,8%, en 2023 contre 8,4% en 2020, cette progression est inférieure au rythme affiché par son concurrent, souligne l'établissement.



En ce qui concerne les marges, un écart conséquent persiste là encore entre les deux groupes, poursuit HSBC, puisque Linde devrait générer l'an prochain une marge opérationnelle de 24,1%, là où Air Liquide devrait se contenter de 19,1%, conclut l'intermédiaire.



