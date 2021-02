Air liquide : Hausse de 9% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide publie un résultat net part du groupe en hausse de 8,6% (+11,2% excluant l'effet de change) à 2,43 milliards d'euros en 2020, soit un BPA de 5,16 euros, et une marge opérationnelle améliorée de 120 points de base à 18,5%.



Le chiffre d'affaires du groupe de gaz pour l'industrie et la santé s'établit à près de 20,5 milliards d'euros, en baisse de 6,5% en publié et quasiment stable en données comparables (-1,3%), dans un contexte de crise sanitaire et économique mondiale.



Air Liquide proposera un dividende en hausse de 1,9% à 2,75 euros par action, ainsi qu'une nouvelle attribution d'une action gratuite pour 10 détenues. En 2021, il se dit confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AIR LIQUIDE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok