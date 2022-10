Air liquide : Hausse de 8% du CA trimestriel en comparable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce un chiffre d'affaires de près de 8,3 milliards d'euros pour le troisième trimestre 2022, en progression de 8,3% sur une base comparable et de 41,3% sur une base publiée, dans un contexte de forte hausse des prix de l'énergie.



'Toutes les activités sont en progression, qu'il s'agisse de la branche gaz & services (+7,2% en comparable), de l'ingénierie & construction (+37,3%) ou encore des marchés globaux & technologies (+32,7%)', précise le fournisseur de gaz pour l'industrie et la santé.



Sur l'ensemble de 2022, en l'absence de perturbation significative de l'économie, Air Liquide se dit 'confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant'.



