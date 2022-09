Air liquide : Goldman Sachs dégrade son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a dégradé vendredi son conseil sur le titre Air Liquide, ramené de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 174 à 124 euros.



Dans une note consacrée au secteur européen de la chimie, l'intermédiaire financier dit juger la valorisation du spécialiste des gaz industriels comme 'trop riche' au vu du ralentissement de l'activité qui se profile dans l'industrie.



L'analyste indique aussi percevoir un risque de déception au niveau des résultats du groupe, ce qui le conduit à afficher des prévisions de bénéfices inférieures de 6% au consensus pour l'exercice 2023.



Ceci dit, Goldman explique considérer Air Liquide comme un acteur-clé de la décarbonation et de l'économie grâce à ses nombreuses technologies dans l'efficacité énergétique, l'électrification, les carburants à émissions réduites et le captage du carbone.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.