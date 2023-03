Air liquide : Évolution du Comité Exécutif

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce le départ à venir de Fabienne Lecorvaisier, Directeur Général Adjoint.



' Cette annonce fait suite à son souhait personnel de se concentrer désormais sur des mandats non exécutifs, et sera effective à compter du 4 mai 2023, lendemain de l'Assemblée Générale du Groupe ' indique le groupe.



Air Liquide annonce que Diana Schillag, membre du Comité Exécutif en charge des activités Santé, Efficacité et Achats du Groupe, assurera en plus de ses fonctions actuelles la supervision du Développement Durable ainsi que des Programmes Sociétaux du Groupe, y compris la Fondation Air Liquide.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel