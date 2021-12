Air liquide : Air Liquide et Iveco signent un protocole d'accord pour le développement de la mobilité lourde hydrogène en Europe

(Reuters) - Le spécialiste des gaz pour l'industrie et la santé Air Liquide et Iveco, la marque de véhicules utilitaires de CNH Industrial, ont signé un protocole d'accord pour accélérer le développement de la mobilité lourde hydrogène en Europe, annoncent mardi les deux entreprises.

Ce partenariat vise à étudier "le développement de poids lourds électriques à pile à combustible effectuant de longues distances, ainsi que le déploiement de stations d'hydrogène renouvelable ou bas carbone dans les principaux couloirs de transport routier européens", précisent-elles dans un communiqué.

Cette alliance s'inscrit dans le prolongement de la collaboration actuelle entre les deux entreprises dans le cadre du projet HyAMMED, qui vise à développer la première flotte européenne de camions électriques à pile à combustible de 44 tonnes, avec pour objectif de décarboner le transport routier de marchandises longue distance en Europe.

Le constructeur automobile italo-américain CNH Industrial a en outre déclaré qu'il prévoyait de compléter son projet de scission en deux de ses divisions de camions et d'autobus et des activités de moteurs au début de l'année prochaine et de les coter sous le nom de Groupe Iveco.

(Reportage Federico Maccioni, version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)

