Air liquide : Distingué pour son action environnementale

(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé vendredi avoir été reconnu par le CDP parmi les sociétés les plus performantes en matière de lutte contre le changement climatique.



Le spécialiste des gaz industriels s'est vu attribuer par l'ancien Carbon Disclosure Project la note 'A-' dans les deux catégories du changement climatique et de la gestion de l'eau.



Il s'agit du niveau le plus élevé en matière d'engagement en faveur de l'environnement.



Cette distinction intervient alors que le groupe s'est donné comme objectif de parvenir à la neutralité carbone à horizon 2050, accompagné d'un triplement de son chiffre d'affaires dans l'hydrogène à plus de six milliards d'euros avant 2035.



Le CDP est un organisme à but non lucratif qui évalue les entreprises sur leur action environnementale.



