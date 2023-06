Air liquide : Des évolutions au sein de son comité exécutif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A compter du 1erseptembre, sous la conduite de François Jackow, directeur général, le Comité exécutif d'Air Liquide s'établira comme suit : François Abrial, est nommé Secrétaire général du Groupe. Il supervisera le contrôle général et conformité, la direction juridique Groupe, les affaires publiques et internationales, ainsi que le Digital & IT.



Ronnie Chalmers est nommé directeur du Pôle Asie Pacifique. Matthieu Giard, est nommé directeur du Pôle Amériques. Armelle Levieux est nommée directrice de l'Innovation. Elle supervisera également les Branches d'Activités Mondiales Hydrogène Energie et Électronique.



Emilie Mouren-Renouard est nommée directrice du Pôle Europe Industries. Pascal Vinet est nommé directeur général adjoint. Il supervisera également la Branche d'Activité Mondiale Industriel.



Enfin, la direction des Ressources Humaines du Groupe sera annoncée ultérieurement.



'Cette nouvelle organisation nous permettra de continuer notre trajectoire de performance et de croissance, et ainsi de préparer l'avenir en bénéficiant de toute l'expertise et l'expérience d'une équipe solide, engagée, aux compétences complémentaires ', commente François Jackow.



