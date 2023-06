Air liquide : De l'hydrogène pour Paris 2024

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir conclu un partenariat avec le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, reposant sur l'avitaillement en hydrogène des véhicules transportant les athlètes et les officiels.



Plusieurs centaines de voitures à hydrogène Toyota Mirai seront ainsi avitaillées en hydrogène fourni par le groupe, de l'hydrogène qui sera d'origine renouvelable, c'est-à-dire produit à partir d'électrolyse de l'eau ou de biométhane avec garanties d'origine.



Air Liquide initie, pilote et développe actuellement parmi les plus grands projets mondiaux pour décarboner l'industrie et les transports, grâce notamment à l'hydrogène. Il s'est ainsi engagé à développer d'ici 2030 une capacité installée de trois gigawatts d'électrolyse.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.