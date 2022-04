Air liquide : Dans le vert, un broker relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide gagne un peu plus de 1% à Paris, aidé par une analyse de Credit Suisse qui a rehaussé aujourd'hui son objectif de cours sur le titre de 170 à 195 euros, tout en réitérant sa recommandation d'achat.



Du point de vue du broker, le spécialiste des gaz industriels est en train de réussir à saisir l'opportunité que crée la transition énergétique afin de la transformer en croissance rentable.



'Sa part de marché élevée dans les hydrogénoducs (43% au niveau mondial, 85% dans l'UE) et un portefeuille de brevets deux à trois supérieur confère à Air Liquide un avantage sur le segment à forte croissance de la décarbonation, un élément que nous jugeons sous-estimé', explique-t-il dans une note.



D'après Credit Suisse, la publication du chiffre d'affaires de premier trimestre, demain, pourrait confirmer cette dynamique favorable dans les énergies vertes compte tenu de la récente mise en place par Bruxelles du plan 'REPowerEU', destiné à réduire la dépendance de l'Europe au gaz russe.

Son nouvel objectif de cours fait apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 20%.





