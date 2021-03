Air liquide : Credit Suisse relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Air Liquide, et relève son objectif de cours à 151E, contre 145E précédemment.



Selon le bureau d'analyses, l'activité hydrogène pourrait passer de 2 MdsE aujourd'hui à 7 MdsE d'ici 2030, contribuant donc nettement à la croissance du groupe.



Les projets d'hydrogène vert ou de captage de carbone sont aussi perçus par Credit Suisse comme des opportunités à court terme pour Air Liquide.





