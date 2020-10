Air liquide : CA quasi-stable en comparable au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide dévoile un chiffre d'affaires de 4.980 millions d'euros au troisième trimestre 2020, l'activité reprenant sur l'ensemble des zones géographiques avec des ventes à -0,9% sur base comparable (-8,7% en données publiées).



Le groupe de gaz industriels revendique en outre 311 millions d'euros d'efficacités sur les neuf premiers mois, en ligne avec son objectif annuel de plus de 400 millions, et indique que 'le plan de réduction de coûts supplémentaire continue à porter ses fruits'.



Dans un contexte de confinements locaux limités et de reprise progressive d'activité d'ici fin 2020, Air Liquide se dit 'confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser un résultat net proche de celui de 2019, à taux de change constant'.



