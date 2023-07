Air liquide : BPA accru de 32% au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide publie un BPA en progression de 32% au titre du premier semestre 2023, à 3,30 euros, avec une marge opérationnelle (ROC sur chiffre d'affaires) de 17,7%, en forte amélioration de 80 points de base hors effet énergie.



Le chiffre d'affaires du groupe de gaz industriels s'est établi à près de 14 milliards d'euros, en retrait publié de 1,6% sur des effets énergie (-4,7%) et de change (-2,1%) défavorables, mais en croissance comparable de 4,9%.



'En 2023, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant', affirme son directeur général François Jackow.



