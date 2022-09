Air liquide : BofA réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur Air Liquide, qu'il assortit d'un objectif de cours ramené de 170 à 160 euros, suite à l'organisation hier d'une série d'entretiens entre le directeur financier du groupe et des investisseurs.



Dans une note de recherche, BofA souligne que le dirigeant a mis en avant la résistance de l'activité du fabricant de gaz industriels, grâce à sa diversification à la fois en termes de zones géographiques (l'Europe représente moins de 40% des ventes) et de marchés (25% pour la santé et l'électronique), un phénomène renforcé selon lui par la bonne maîtrise de ses prix.



Conséquence, l'intermédiaire dit maintenir inchangées ses estimations de résultats pour 2022 en dépit de la dégradation de la conjoncture économique.



Son objectif de cours, abaissé suite à la récente dévalorisation des marchés boursiers, fait encore apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 35%, fait-il par ailleurs remarquer.



D'après l'analyste, Air Liquide reste un dossier 'sous-évalué' en dépit de ses atouts dans la transition énergétique, allant du captage du CO2 à l'efficacité énergétique en passant par la production d'hydrogène.



