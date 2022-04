Air liquide : BofA ajoute le titre à sa liste 'Europe 1'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé jeudi avoir ajouté le titre Air Liquide à sa liste 'Europe 1' de valeurs recommandées en raison du rôle potentiel que pourrait jouer le groupe dans la transition énergétique.



A en croire BofA, cette thématique est susceptible de générer une accélération sur plusieurs années de la croissance de la société, un scénario que l'intermédiaire juge pour l'instant 'sous-estimé' par le marché.



L'analyste estime, en outre, que les résultats de premier trimestre ont confirmé la solide maîtrise des prix ('pricing power') dont bénéficie le spécialiste des gaz industriel en vue de faire face à l'inflation, ainsi que sa croissance rapide dans le domaine des applications électroniques.



BofA maintient une recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 200 euros faisant apparaitre un potentiel proche de 25%.



