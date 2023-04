Air liquide : Bien orienté après des analyses positives

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% profitant de plusieurs analyses positives.



Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Air Liquide avec un objectif de cours relevé de 160 à 178 euros, dans le sillage d'estimations de résultats rehaussées pour le fournisseur français de gaz pour l'industrie et la santé.



Le broker attend une croissance comparable dans l'activité de gaz probablement de l'ordre de 4% au premier trimestre. 'Elle pourrait ne se montrer que stable en Europe, mais grâce à de fortes hausses de prix, très solide dans les Amériques', précise-t-il.



Stifel relève ses hypothèses de croissance comparable à moyen terme, et anticipe une expansion des marges en cours fondée sur le pouvoir de tarification dans la branche industriel marchand et sur des mesures de coûts.



UBS réitère de son côté son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 167 E. ' Pour le 1er trimestre 2023 : tous les regards se tournent vers les prix ' indique le bureau d'analyses.



' Pour les prévisions du 1er trimestre 2023, nous prévoyons une augmentation des prix de +13% par rapport à l'année précédente, ce qui est bien supérieur à la prévision de +9% de Visible Alpha. Nous sommes en avance de 7% sur les prévisions d'EBIT pour l'année fiscale 2023 ' rajoute UBS.





