Air liquide : Berenberg relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé vendredi son objectif de cours sur Air Liquide, qu'il porte de 152 à 160 euros, tout en maintenant une recommandation 'conserver' sur le titre.



Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études dit s'attendre à une publication 'sans surprise' lors de la présentation du chiffre d'affaires de premier trimestre, prévue le 27 avril.



L'analyste explique qu'il considère de façon 'constructive' un investissement dans le spécialiste des gaz industriels, mais rappelle que le cours de son action a signé un bon début d'année, affichant un gain de 5% depuis le 1er janvier contre un repli de 6% pour l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Chemicals.



Berenberg ajoute qu'un PER situé autour de 25x, comme c'est le cas pour le titre, constitue la norme pour une valeur de croissance affichant une hausse du bénéfice par action (BPA) de l'ordre de 10% an.



