Air liquide : Berenberg passe à une recommandation d'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé jeudi sa recommandation sur le titre Air Liquide à 'acheter' contre 'conserver' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé de 165 à 178 euros.



Dans sa note de recherche, l'établissement allemand salue la discipline opérationnelle 'meilleure que prévu' dont fait preuve selon lui le groupe industriel.



'La raison pour laquelle nous avons affiché pendant un certain temps une opinion neutre sur Air Liquide tenait à nos inquiétudes concernant d'éventuels surinvestissements dans le segment très fragmenté de l'hydrogène et de l'ammoniac', souligne l'intermédiaire.



Berenberg explique qu'il redoutait que cette stratégie ne conduise le groupe à s'émoigner de son modèle économique traditionnel basé sur les contrats d'achat fermes ('take-or-pay') si caractéristique du secteur.



'Les derniers trimestre ont, au contraire, apporté la preuve que la société prêtait attention à sa politique d'investissement, malgré un bilan renforcé qui pourrait l'encourager à multiplier les dépenses', conclut-il.



