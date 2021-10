Air liquide : Barclays remonte sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé mardi son objectif de cours sur Air Liquide, porté de 160 à 163 euros, en dépit de la récente flambée des prix de l'énergie.



La banque britannique, qui maintient sa recommandation 'surpondérer' sur le titre, explique que la mise en oeuvre de mesures d'efficacité et le levier opérationnel dont bénéficie le groupe vont s'avérer décisifs afin de compenser l'envolée des cours énergétiques, notamment dans l'activité de gaz industriel marchand et l'oxygène médical.



A la Bourse de Paris, l'action Air Liquide se repliait de 0,3% mardi matin, contre une baisse de 0,4% pour l'indice CAC 40.



