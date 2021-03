Air liquide : 'affiche une décote de 19%' selon Credit Suisse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé une accélération du développement de l'hydrogène dont le chiffre d'affaires qui devrait au moins tripler d'ici 2035 pour atteindre plus de six milliards d'euros. Il y parviendra en y investissant environ huit milliards.



Credit Suisse estime que l'opportunité de l'hydrogène pour Air Liquide représente une contribution à la croissance du groupe à long terme (30 ans) de 3 % par an.



' L'événement sur le développement durable a également mis en évidence le point suivant: 80 % de ses principaux clients ont des objectifs tangibles de réduction des émissions de CO - ce qui suggère des opportunités significatives pour Air Liquide d'aider à décarbonisation de ses clients ' indique l'analyste.



Credit Suisse confirme son conseil à Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 151 E. Air Liquide se négocie avec une décote de 19% par rapport à ses pairs (historiquement 7%).



