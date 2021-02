Air liquide : Accord de collaboration avec Siemens Energy

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide et Siemens Energy annoncent un protocole d'accord visant à unir leurs expertises dans la technologie de l'électrolyse à Membrane Échangeuse de Protons (PEM), pour 'créer un écosystème européen des technologies de l'électrolyse et de l'hydrogène'.



Ils ont pour objectif de collaborer dans la cocréation de projets à grande échelle dans la filière hydrogène, la production industrielle d'électrolyseurs en Europe, et la recherche-développement pour mettre au point ensemble la prochaine génération d'électrolyseurs.



Cette coopération est soutenue par les gouvernements français et allemand. Les deux partenaires ont fait une demande de financement dans le cadre du Green New Deal de l'UE et participent conjointement au programme IPCEI allemand sur l'hydrogène.



