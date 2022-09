Air liquide : A réalisé une émission obligataire de 600 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide a réalisé avec succès une émission obligataire de 600 millions d'euros. Cette opération esr dédiée au refinancement de ses échéances obligataires de Septembre 2022 et au financement de sa croissance sur le long terme.



Cette opération a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Groupe. Elle permet d'émettre 600 millions d'euros d'obligations, à un coût global pour Air Liquide de 2,982% sur une durée de 10 ans.



Cette émission bénéficiera d'une notation ' A ' par Standard & Poor's et ' A2 ' par Moody's.



Jérôme Pelletan, Directeur Financier Groupe, a déclaré : ' Le succès de cette émission obligataire reflète la reconnaissance par les investisseurs de la qualité de la signature d'Air Liquide et de la solidité de son bilan '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.