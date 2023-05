Air france-klm : Les pertes de Lufthansa ont des effets collatéraux sur Air France-KLM et IAG en Bourse

(BFM Bourse) - La compagnie allemande a dévoilé un bénéfice net inférieur aux attentes au titre du premier trimestre et se retrouve sanctionnée à la Bourse de Francfort.

L'optimisme est revenu depuis le début de l'année sur les compagnies aériennes et le tourisme en règle général. Le bond des revenus du groupe hôtelier Accor et de l'exploitant aéroportuaire Aéroports de Paris, publiés la semaine dernière, ont confirmé un retour à une meilleure forme du secteur. Et comme l'a souligné récemment Stifel, les derniers indicateurs ont montré qu'aussi bien la demande de voyages que l'environnement de prix restaient porteurs.

Dans ce contexte, la moindre déception fait tache d'huile. En attestent les résultats de Lufhtansa, la première des "legacy", soit les compagnies aériennes européennes hors low-cost, à publier ses comptes.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe aérien allemand a vu ses revenus progresser de 40% à 7 milliards d'euros, tandis que le résultat opérationnel ajusté s'est inscrit en perte à 273 millions d'euros contre une perte de 577 millions d'euros un an plus tôt. La perte nette s'est établie à 467 millions d'euros.

Au tour d'Air France-KLM vendredi

La quasi-totalité des lignes comptes s'avèrent supérieure aux attentes, sauf, et c'est là que le bât blesse, le résultat net. "Cette perte est plus forte que prévu", note Stephen Furlong , analyste chez Davy. Selon un consensus fourni par la société, les analystes anticipaient une perte nette de "seulement" 301 millions d'euros.

A la Bourse de Francfort, Lufthansa perd 2,3% en fin de matinée après avoir chuté de plus de 7% en début de séance. Ce qui plombe les autres compagnies aériennes, Air France-KLM abandonnant plus de 4% à Paris tandis qu'IAG, la maison-mère de British Airways et Iberia, cède 2% à Londres.

"Elles sont toutes en baisse à cause de Lufthansa, mais le marché peut surréagir, surtout que les prévisions de la société allemande sont encourageantes", note Stephen Furlong.

Pour le deuxième trimestre, le groupe allemand table sur des capacités (le nombre de lignes mises en places) représentant 83% de celle de la même période de 2019 ainsi que sur un résultat opérationnel ajusté supérieur à celui de cette même année, chiffre qui s'établissait à 754 millions d'euros. Il a également confirmé viser pour l'ensemble de 2023 des capacités comprises entre 85% et 90% de celles de 2019, un résultat opérationnel ajusté largement supérieur à celui de 2022 et une génération de trésorerie significativement positive.

A voir si Air France-KLM, qui publiera ses résultats trimestriels vendredi matin, séduira davantage le marché. Selon un consensus compilé par la société, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'euros, une perte d'exploitation de 282 millions d'euros et une perte nette de 340 millions.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse