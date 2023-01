Air france-klm : Avec la réouverture de la Chine, Air France-KLM retrouve de l'altitude en Bourse

(BFM Bourse) - Le groupe de transport aérien franco-néerlandais évolue en très forte hausse ce vendredi, porté par des relèvements de recommandations de la part de Davy Research et UBS. Depuis le début de l’année, l’action a repris plus de 20%. Un mouvement qui s'observe aussi sur les autres entreprises du secteur.

Le ciel se dégage progressivement pour Air France-KLM. Le groupe de transport aérien franco-néerlandais signe un superbe début d’année en Bourse et particulièrement ce vendredi. La société dirigée par Ben Smith voit son action progresser de plus de 6,5% vers 11h, à 1,511 euros, dans un marché légèrement dans le vert, le SBF 120 s’adjugeant 0,7% dans le même temps.

Plusieurs bureaux d’études ont relevé leur opinion sur le dossier. L’irlandais Davy Research a relevé son opinion de "sous-performance" à "neutre" sur la valeur. La banque suisse UBS est, elle, passée à l’achat (contre "neutre" auparavant) avec un objectif de cours à 2 euros, voyant plusieurs vents porteurs pour la société, notamment une reprise du trafic pour les voyages d’affaires, une potentielle baisse des prix du carburant et une maîtrise des coûts de la société.

"Nous pensons que l’action offre un point d'entrée attractif après une chute de 37% en 2022", souligne également UBS.

American Airlines en soutien

Sur l’ensemble de 2023, Air France-KLM connaît une envolée notable avec un bond de 22,7%. L’ensemble du secteur s’avère en réalité très bien orienté. L’allemand Lufthansa a repris 12,8% sur la période et le britannique IAG, maison-mère d’Iberia et British Airways, a gagné 26%. Ryanair a lui pris plus de 20%.

Les signaux favorables et les nouvelles encourageantes se multiplient pour le secteur. "American Airlines a publié hier (jeudi, NDLR) de bons résultats, battant le consensus avec de fortes recettes unitaires. Cela montre que la demande américaine est forte, ce qui est de bon augure pour Air France-KLM pour qui les vols transatlantiques sont très importants et rentables", explique Alex Irving, analyste chez Bernstein.

"Les compagnies aériennes semblent avoir plus de marge pour relever leurs tarifs surtout depuis cet été, ce qui portera également leurs résultats financiers et leur rentabilité", note pour sa part Yi Zhong, analyste chez le bureau d’études indépendant AlphaValue.

L’appétit pour le risque vers les valeurs dépréciées, qui s’observe sur l’ensemble des marchés actions, a aussi pleinement bénéficié aux compagnies aériennes. "Le marché est certainement plus disposé à acheter des actions de compagnies aériennes depuis le début de l'année", considère Alex Irving.

La Chine et ses promesses

"La réouverture de la Chine a été très utile pour les actions des compagnies aériennes", poursuit-il. La Chine a, en effet, supprimé les restrictions à l’entrée du pays pour les voyageurs le 8 janvier dernier mettant ainsi fin à trois années de politique zéro-Covid.

Ce qui amène les compagnies aériennes à augmenter leurs capacités pour l’instant très réduites. Air France assure deux vols par semaines vers Shanghai et un vol vers Pékin. Le groupe vient de remettre trois vols hebdomadaires vers Hong Kong et va en ajouter un troisième pour Shanghai en février. Il étudie également une accélération de ses capacités vers la Chine pour l’été prochain.

Pour UBS, une reprise rapide de l’activité vers l’Asie pourrait conduire la société de transport franco-néerlandaise à retrouver son niveau de trafic pré-pandémique, prévu pour l’heure en 2025 par l’établissement suisse.

"La réouverture de la Chine est favorable pour les compagnies opérant des vols long-courrier, dont Air France-KLM. Toutefois la reprise du trafic vers la Chine devrait être très progressive", prévient Yi Zhong.

"Les compagnies pourraient se montrer prudentes. D’abord en raison de potentielles restrictions sanitaires à l’entrée des voyageurs en provenance de Chine en Europe. Ensuite parce que les compagnies ne peuvent survoler l’espace aérien russe pour aller en Chine, ce qui rallonge la durée du vol mais aussi la consommation du carburant qui est devenu plus cher avec la hausse du pétrole, malgré la couverture des prix du carburant", développe l’analyste.

Dernier point qui a pu porter l’action Air France-KLM: son émission obligataire liée au développement durable, dont le résultat a été annoncée lundi. D’un montant d’un milliard d’euros, cette émission a été appréciée par les investisseurs, avec un livre d’ordre sursouscrit, la demande représentant 2,6 fois le montant émis. Ce qui a envoyé un important signal de confiance.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse