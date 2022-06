Air france-klm : Augmentation de capital sursouscrite à 116%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la mise en oeuvre de nouvelles mesures de recapitalisation, Air France-KLM annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS dont le lancement a été annoncé le 24 mai.



L'opération s'est traduite par un taux de souscription d'environ 116%. A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 9 juin, la demande totale s'est élevée à environ 2,24 milliards d'actions, soit près de 2,26 milliards d'euros.



Le produit brut s'élève à près de 2,26 milliards d'euros (dont 1,61 milliard d'euros souscrit en espèces), prime d'émission incluse, correspondant à l'émission de près de 1,93 milliard d'actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 1,17 euro.



Le règlement-livraison des actions nouvelles et le début de leur négociation à Paris et Amsterdam devraient avoir lieu le 16 juin. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.