Visiativ : Le titre monte profitant d'un conseil positif

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 1,5% profitant de l'analyse d'Invest Securities. L'analyste estime que l'émission d'ABSA de 8 ME annoncée début mai s'inscrit avant tout dans une logique patrimoniale des dirigeants/fondateurs qui profitent des faibles niveaux actuels de valorisation pour se renforcer.



' Cette opération, bien que dilutive (OC réduit à 26E vs 29E), traduit à nos yeux la forte sous-évaluation que nous mettons en lumière depuis plusieurs mois, Visiativ étant l'un des rares titres de l'univers Tech à ne pas avoir rebondi après le recul de mars 2020 ' indique le bureau d'analyses.



Invest Securities estime que le message envoyé est positif et l'incite à réitérer son opinion achat (objectif de cours de 26 E contre 29 E).



