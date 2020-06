Vinci : Remporte deux contrats en Australie

(CercleFinance.com) - Le groupe Vinci annonce avoir remporté, via sa filiale Seymour Whyte, deux contrats de rénovation autoroutière en Australie, concernant le principal axe autoroutier de la côte Est australienne.



Il va ainsi assurer la rénovation de la Bruce Highway pour 114 millions d'euros, et la rénovation d'un tronçon de l'autoroute M1 (autoroute du Pacifique) pour 60 millions d'euros.



