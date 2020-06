Vinci : Fait un nouveau point de la situation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a indiqué que le chiffre d'affaires et les résultats du Groupe en 2020 seront impactés de manière très significative par le fort recul de l'activité pendant la période de confinement, particulièrement dans les concessions aéroportuaires et autoroutières.



' Les incertitudes sur le retour à un niveau de production normal dans le contracting et le rythme de la reprise du trafic chez Vinci Autoroutes et Vinci Airports, dans un contexte de ralentissement économique, ne permettent pas aujourd'hui d'en quantifier les impacts de manière fiable ' précise la direction.



Le groupe fera un nouveau point de la situation fin juillet à l'occasion de la publication des comptes semestriels au 30 juin 2020.



Vinci dispose d'une liquidité très importante. Elle s'établissait, fin mai 2020, à près de 19 milliards d'euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VINCI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok