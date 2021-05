Valneva : Le prix d'introduction en Bourse de Valneva aux Etats-Unis déçoit le marché

(BFM Bourse) - La biotech franco-autrichienne qui a développé un vaccin contre le Covid-19 a fixé sa fourchette de prix indicative en vue de son introduction au Nasdaq. Celle-ci se fait ainsi avec une légère décote, ce qui pèse sur le cours du titre à Paris.

Un petit mois après avoir déposé son dossier en vue d'une introduction en Bourse outre-Atlantique, Valneva précise les conditions de l'opération... qui ne plaisent pas aux investisseurs. Dans un communiqué publié ce mercredi, la biotech basée à Saint-Herblain en banlieue nantaise indique avoir fixé une fourchette de prix indicative de 10 à 12 euros par action ordinaire, chacune représentant deux actions ordinaires aux Etats-Unis, dans le cadre de son offre d'American Depositary Shares (ADS).

"En se basant sur un taux de change de 1€ = 1,2021$, tel qu'indiqué par la BCE le 4 mai 2021, le prix par action ordinaire correspondant approximativement à 24,04$ et 28,85$ par ADS" est-il précisé.

Le prix de souscription des ADS en dollars et le prix correspondant par action ordinaire "sera au moins égal au cours moyen pondéré du volume des actions de la société sur Euronext Paris sur une période, choisie par le directoire, comprise entre trois et quatre-vingt-dix séances de bourse consécutives (contre "entre trois et cinq séances de bourse" dans le communiqué publié le 29 avril par Valneva, NDLR) précédant la fixation du prix de l'offre globale, diminuée d’une décote maximale de 15%, le cas échéant" est-il encore indiqué.

Un vaccin anti-Covid en phase finale des essais cliniques

Les autres informations concernant ce projet, telles que présentées dans le communiqué publié par Valneva jeudi dernier, "demeurent inchangées".

Pour rappel, la société biotechnologique qui mène actuellement un essai de phase finale (dernière étape des essais cliniques avant une éventuelle commercialisation) comparant l'efficacité de son candidat VLA2001 à celle du Vaxzevria, le vaccin déjà utilisé d'AstraZeneca, prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour accélérer ses essais cliniques.

Environ 100 millions de dollars seront ainsi alloués au financement du développement futur de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, jusqu’à la finalisation des essais cliniques de phase 2 (essais cliniques intermédiaires). 120 millions de dollars seront consacrés à la poursuite du développement de son candidat vaccin contre le chikungunya, VLA1553, jusqu’à l’acceptation de la demande d’autorisation de mise sur le marché (Biologics License Application) et 80 millions de dollars au financement du développement futur de son candidat vaccin contre le Covid-19, VLA2001, jusqu’à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. "Le solde, le cas échéant, pourrait être alloué au fonds de roulement et aux besoins généraux du groupe" était-il ajouté.

Les détails de l'opération annoncées ce jour sont toutefois mal accueillis par les investisseurs, le titre Valneva cédant 4,3% à 12,99 euros peu après 10h, au sein d'un marché parisien en net rebond. En cause, l'élargissement de la fourchette du nombre de séances de Bourse précédant l'offre que le directoire peut utiliser pour fixer le prix d'introduction, ramenant potentiellement celui-ci autour de 11 euros, quand la fourchette précédemment annoncée (entre 3 et 5 jours) pointait plutôt vers un prix d'introduction supérieur à 13 euros.

