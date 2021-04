Valneva : La biotech Valneva, qui développe un vaccin anti-Covid, prépare son entrée sur le Nasdaq

(BFM Bourse) - La biotech nantaise, qui a fait état la semaine passée de données positives sur les premières phases cliniques de son vaccin contre le Covid, a déposé samedi son dossier en vue d'une introduction en Bourse outre-Atlantique.

Cellectis, Inventiva, DBV Technologies, Nicox et Genfit... Rares sont les sociétés biotechnologiques tricolores cotées outre-Atlantique. Il faudra désormais bientôt ajouter le spécialiste des vaccins Valneva qui a annoncé samedi le dépôt d'un document d'enregistrement (Form F-1) auprès de la SEC en vue de son introduction à Wall Street.

Dans un communiqué, la société basée à Saint-Herblain en banlieue de Nantes a fait savoir que dans le cadre de cette opération envisagée sous la forme d'American Depositary Shares (ADS) sur le Nasdaq, le nombre d'actions qu'elle émettra et la fourchette de prix n'étaient pas encore déterminés. Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities et Bryan, Garnier & Co agissent en qualité de teneurs de livre associés de l'opération.

Une capitalisation qui dépasse un milliard d'euros

À Paris, le titre Valneva prend 3,9% à 12,76 euros lundi vers 11h20, au plus haut depuis mi-février dernier.

Après avoir franchi le seuil du milliard d'euros de valorisation pour la première fois fin janvier dernier à l'annonce du démarrage de la production des lots de son vaccin contre le Covid-19, la biotech est repassé au-dessus de cette barre symbolique vendredi (+9% jeudi, +7,2% vendredi), sur fond de rumeurs d'introduction en Bourse à Wall Street.

Publiés trois jours auparavant, les résultats pourtant plutôt probants de ses premières phases d'essais cliniques de son vaccin contre le Covid avaient en revanche été fraîchement accueillis par le marché (-0,2% mardi, -1,7% mercredi). Ce lundi à 11h, le groupe créé en 2013 pèse 1,17 milliard d'euros.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse