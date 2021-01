Valneva : Valneva débute la production de son vaccin contre la Covid-19

(CercleFinance.com) - Valneva annonce avoir initié la production de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid-19, en parallèle des études cliniques actuellement en cours, en vue d'optimiser le calendrier des livraisons potentielles du vaccin.



La société de biotechnologies spécialisée dans les vaccins ajoute que le recrutement des participants à l'étude de phase 1/2 a par ailleurs été achevé et que les premiers résultats de l'étude sont attendus en avril.



VLA2001 est actuellement le seul candidat vaccin à virus inactivé contre la Covid-19 en développement clinique en Europe. Un total de 150 adultes sains âgés de 18 à 55 ans a été recruté pour l'étude initiée mi-décembre 2020.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel