Unibail-rodamco-westfield : Vente de Westfield Valencia Town Center

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce avoir vendu Westfield Valencia Town Center, un centre commercial régional situé à Santa Clarita, en Californie, à Centennial Real Estate pour une valeur totale de 199 millions de dollars (à 100%, part URW de 50%).



'En concluant la transaction, URW a contribué à son objectif de désendettement tout en s'associant à Centennial et à ses prêteurs pour établir une alternative au transfert de propriété à ses prêteurs', indique le groupe immobilier.



Westfield Valencia Town Center est un centre classé A, d'un million de pieds carrés, avec un taux d'occupation de 87%. La valeur de la transaction reflète une décote de moins de 3% par rapport à sa dernière évaluation non affectée.



