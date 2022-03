Unibail-rodamco-westfield : Reprise d'un dividende pérenne prévu pour 2023

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la présentation de son plan stratégique à horizon 2024, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) fait part de la reprise du versement d'un dividende pérenne à partir de l'exercice fiscal 2023 associé à une politique rigoureuse d'allocation des capitaux.



La foncière confirme son objectif d'un RNRAPA de 8,20-8,40 euros pour 2022, et prévoit un retour des loyers nets des centres commerciaux en Europe ainsi que de l'EBE du groupe à leur niveau pré-pandémie au cours de 2023, avec un plein effet en 2024.



URW attend aussi une croissance des nouveaux revenus issus de la publicité, du partenariat avec les marques et de l'exploitation des données, ainsi qu'un accroissement de la valeur des actifs par le développement de projets à usage mixte.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok