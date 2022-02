Unibail-rodamco-westfield : Repli de 5% du RNRPAA en 2021

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) publie au titre de 2021 un résultat net récurrent ajusté par action (RNRPAA) en repli de 5,2% à 6,91 euros, mais 'supérieur aux prévisions grâce à un meilleur recouvrement des loyers et à une croissance des loyers variables'.



La foncière d'immobilier commercial revendique 2,5 milliards d'euros de cessions, sur un objectif à fin 2022 de quatre milliards pour les actifs européens, signées ou finalisées avec une prime par rapport aux dernières valeurs d'expertise.



Sur la base de la performance positive des chiffres d'affaires des commerçants, de l'activité locative soutenue et de la réduction de la vacance, il prévoit un RNRPAA 2022 entre 8,20 et 8,40 euros, en l'absence de réintroduction de restrictions majeures liées à la Covid-19.



