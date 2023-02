Unibail-rodamco-westfield : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation 'surperformance' sur le titre Unibail-Rodamco-Westfield (URW) mais relève son objectif de cours à 70 euros (contre 65 euros précédemment).



'Nous estimons qu'URW dispose aujourd'hui d'atouts plus solides pour mettre en oeuvre sa stratégie et l'exécution du plan de cession d'URW pourrait coïncider avec la stabilisation des taux d'intérêts en Europe et aux Etats-Unis', explique l'analyste.



Et de noter, par ailleurs, que le niveau de liquidité à 3,5 milliards d'euros à fin 2022 'permet au groupe d'envisager la cession de ces actifs à leur 'juste-prix' au moment opportun et sans se retrouver dans une position de vendeur forcé'.



