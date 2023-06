Unibail-rodamco-westfield : Nouveau DG pour les opérations Europe du Sud

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce la nomination de Bruno Donjon en tant que directeur général des opérations Europe du Sud en charge de la France, de l'Italie et de l'Espagne à compter du 1er juin. Il est membre du comité exécutif du groupe foncier.



Bruno Donjon cumule plus de 18 années d'expérience au sein d'URW, où il a notamment occupé divers postes dans le développement, les opérations et l'investissement, couvrant toutes les catégories d'actifs : commerce, bureaux, hôtels et projets à usage mixte.



Depuis 2021, il était directeur général bureaux et investissements européens, un poste auquel il a positionné les actifs de bureaux en région parisienne et soutenu le développement du projet à usage mixte Westfield Hamburg-Überseequartier en Allemagne.



